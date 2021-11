Sartorius va investir 100 millions d’euros sur trois sites français et embaucher 400 personnes

15 jours gratuits et sans engagement

Spécialiste de la conception et de la production de solutions ajustables et flexibles pour l’industrie biopharmaceutique (gestion de fluides, fermentation, filtration, purification, balances, analyses microbiologiques…), Sartorius a annoncé le 26 novembre qu'il allait lancer sur ses sites industriels français un vaste plan d’investissement de 100 millions d’euros afin d’accroître ses capacités de R&D, de fabrication et de logistique. Une annonce faite dans le cadre de la visite d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie.