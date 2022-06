Sarbec double ses capacités de production de cosmétiques près de Lille

Après deux ans de travaux, l’usine de Sarbec Cosmetics à Neuville-en-Ferrain, à quelques kilomètres de Lille (Nord), monte en charge. Le groupe familial de cosmétiques et de produits de désinfection a investi 25 millions d’euros dans ce projet qui lui permet de doubler les capacités de son site historique, à 160 millions d’unités par an. Un bâtiment de 5 500 m² a été ajouté à l’usine existante et l’ensemble des locaux de production et de conditionnement ont été rénovés. Pour le moment, environ vingt postes ont été créés, pour un total de 320 postes, sur ce site qui comprend aussi le siège et le centre de R&D mondial du groupe. Mais Sarbec envisage de créer 150 emplois supplémentaires à l’horizon 2025 avec l’augmentation graduelle des volumes.

Cinq produits fabriqués par seconde

