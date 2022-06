Sarbec Cosmetics investit 25 millions d’euros dans la production et le conditionnement

Réaménager l’outil de production, doubler la surface du site, privilégier la robotisation : en modernisant selon ces trois axes son usine de Neuville-en-Ferrain (Nord), Sarbec Cosmetics se projette vers l’avenir alors que son activité est en croissance. L’entreprise familiale, spécialisée dans les produits cosmétiques et pour l’hygiène du corps, la parfumerie et les désinfectants d’origine naturelle, ne communique pas sur son chiffre d’affaires, mais le patron du groupe, Éric Jacquemet, ne fait pas mystère de la bonne dynamique qui l’accompagne depuis quelques années. Peu impacté par le Covid, Sarbec Cosmetics a profité de la forte diversification de ses activités en termes de marchés – il réalise 55% de ses ventes en France, le reste à l’international –, de réseaux de vente (grande distribution, réseaux spécialisés, pharmacies) et de clients avec 58% de son chiffre d’affaires issus de produits à marque propre (Corine de Farme, Inessance) et de produits formulés et conditionnés pour le compte de tiers, à la fois des marques comme Evian ou Pierre Cardin et des enseignes comme Système U, E.Leclerc ou Auchan. Mettant à profit les efforts réalisés en recherche et développement (R&D), avec près de 400 projets par an, la société s’est imposée sur certains segments tels que les crèmes solaires, où elle revendique la troisième place sur le marché, ou dans l’hygiène intime, à la seconde place après le leader, Intima.

Priorité à l'environnement dans le conditionnement

Le temps était venu de consolider cette avance. Pour accompagner ses clients, et soutenir ses propres marques, l’entreprise familiale investit 25 millions d’euros dans son usine principale avec, à la clé, 150 recrutements sur les deux prochaines années qui renforceront un effectif de 300 personnes sur place. La surface du site est portée à 50 000 m², soit le double qu’auparavant. À l’exception de l’atelier de fabrication, dont la surface a été portée à 5500 m², l’enveloppe a été en grande partie consacrée aux activités de conditionnement. L’atelier de flaconnage a été réaménagé. Il compte aujourd’hui quatre lignes d’extrusion-soufflage de flacons en polyéthylène haute densité (PEhd) Plastiblow d’une capacité de 2000 pièces à l’heure et une installation de soufflage Kosme de 5000 flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) par heure. Les investissements réalisés lui permettent d’afficher une production de 20 millions de flacons par an, tous utilisés en interne. Surtout, le groupe a pu répondre aux objectifs de développement durable qu’il s’est fixés et qui sont demandés par ses clients. « Nous sommes les premiers sur le marché à utiliser un polyéthlène (PE) de qualité vierge, issu d’huiles végétales usagées », se félicite Éric Jacquemet qui compte basculer à terme toute sa production de flacons PEhd sur cette résine biosourcée, fabriquée par un partenaire local, à partir de sous-produits comme les huiles de friture. Et de commenter : « C’est 50% plus cher, mais c’est une vraie réponse en termes de développement durable ». De surcroît, l’entreprise a revu la conception de ces mêmes flacons en vue d’un allègement de 25% en travaillant sur l’amincissement des parois. Résultat des courses : 84 tonnes de plastiques en moins par an ! Le nouveau flacon, un format 500 ml, pour du gel douche vendu sous la marque Corine de Farme, allégé et issu à 100% de résine recyclée biosourcée, sera lancé sur le marché en septembre prochain.

La robotique s'impose dans les machines

L’atelier de conditionnement a lui aussi été modernisé. Il compte huit lignes de production combinant des technologies diverses, allant du flowpack pour les lingettes au remplissage de flacons en passant par le conditionnement de caisses-outres. La plupart des investissements ont permis de robotiser les débuts et les fins de ligne, avec une demi-douzaine de cellules Unista (en photo), utilisées soit pour redresser les flacons, soit pour les déposer dans les cartons et les préparer pour la palettisation. Mais la vraie nouveauté est représentée par une ligne FG Robosys. Complètement automatisée, elle déploie, à elle seule, sept robots pour redresser les flacons, acheminer les becs de remplissage, récupérer les pompes et les bouchons sur le convoyeur et les fixer sur les contenants, encaisser les produits. Après six mois d’activité, la ligne a enfin atteint sa vitesse de croisière avec une cadence de 3600 flacons à l’heure. « Il ne faut plus que deux opérateurs pour superviser cette ligne contre cinq au moins sur les autres installations », commente Abdelmojib Kaman, directeur de l’usine, qui poursuit : « Cette forte automatisation nous a permis de déplacer le personnel sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ». Comme cela est le cas dans le flaconnage, les choix techniques réalisés dans l’atelier de conditionnement ont essayé de répondre à la demande d’emballages plus durables. En l’occurrence, Sarbec a investi dans une ensacheuse verticale form-fill-seal (FFS) Thimonnier pour remplir des berlingots. La technologie n’est pas nouvelle, mais elle revient en force, dopée par la demande. « Nous avons lancé les premières écorecharges il y a vingt ans, explique Éric Jacquemet, mais cela a été un flop, car le marché n’était pas prêt. Aujourd’hui, le consommateur sait qu’en achetant ce type de présentation il accomplit un geste en faveur de l’environnement. »

Forte de ce constat, l’entreprise compte porter à 28 millions d’unités par an sa production d’écorecharges. Elle met en avant une réduction du poids de l’emballage de 70%. L'ensemble de ces investissements permettent à Sarbec Cosmetics de doubler sa production sur le site Neuville-en-Ferrain, qui passe de 80 millions à 160 millions d’unités par an, et atteint désormais les 250 millions d’unités si l’on inclut les trois autres sites du groupe situés à Deauville (Calvados), Roanne (Loire) et Poznan, en Pologne. De quoi considérer l’avenir avec sérénité, alors que le marché ne donne pas de signes d’essoufflement, bien au contraire.