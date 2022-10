Sappi et Kallfass partenaires dans le conditionnement papier

Encore un accord entre un fabricant de papier et un constructeur de machines d’emballage ! Ce n’est pas le premier et ce ne sera sans doute pas le dernier … Il intervient, comme tous les autres suite au durcissement de la réglementation sur les plastiques et parce que autant les marques que les consommateurs sont en quête de solutions plus « durables ». Cette fois-ci ce sont le papetier sud-africain Sappi et le constructeur de machines allemand Kallfass qui ont décidé de collaborer. Le partenariat tourne autour de l’emploi de substrats cellulosiques sur les machines de Kallfass - enveloppeuses, soudeuses en « L », fardeleuses et autres machines de regroupement - qui, jusque-là utilisaient des films plastique.

Les deux sociétés veulent consolider leur expertise afin de développer une alternative à base de cellulose dans l’emballage primaire et secondaire pour des applications non alimentaires.

Des matériaux plus faciles à recycler

L’objectif est que ces emballages, une fois utilisés, puissent ensuite être collectés et recyclés dans le flux de vieux papiers. Parmi les secteurs visés, l’e-commerce - en forte croissance dans le monde entier - fait figure de priorité. Le partenariat technologique portera sur deux références de papier développées par Sappi : Crystalcon, un papier non couché, translucide et compostable, et Seal Silk un papier enduit thermoscellable. L’idée consiste à les associer, de manière à faire en sorte que grâce à la couche de scellage, le papier puisse être facilement soudé sur les machines de Kallfass de manière à permettre à celles-ci de façonner des sachets. D’après Sappi, le Crystalcon présente plusieurs avantages parmi lesquels une bonne aptitude à l’impression et un toucher agréable qui améliore « l’expérience » utilisateur. De plus, sa translucidité permet d’identifier le produit qu’il contient ce qui peut être utile dans le conditionnement de petits appareils électroniques ou de vêtements.