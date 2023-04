Sappi et Aurelius ne parviennent pas à conclure

Annoncé en octobre 2022, le processus de reprise de trois usines de Sappi par Aurelius Investment Lux One a dépassé le délai imparti pour être poursuivi, malgré « les efforts considérables » du papetier. Sont concernés les sites finlandais de Kirkniemi, qui produit 750 000 tonnes de papiers et 300 000 de pâte à papier pour les applications graphiques, néerlandais de Maastricht, qui produit 260 000 tonnes de papiers et cartons pour l’emballage, et allemand de Stockstadt, qui produit 220 000 tonnes de papiers pour l’édition et 145 000 tonnes de pâte à papier.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]