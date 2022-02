Santander: Bénéfice multiplié par huit au T4 grâce à la réduction des provisions

© EDGARD GARRIDO Santander a annoncé mercredi avoir multiplié par huit son bénéfice net sur un an au quatrième trimestre grâce à une baisse des provisions pour pertes sur prêts et à une solide performance sur ses marchés américain et britannique. /Photo d'archives/REUTERS/Edgard Garrido

Au cours du trimestre, Santander a pu réduire de 750 millions d'euros les provisions liées aux créances douteuses mise de côté face à la pandémie de COVID-19, à l'instar d'autres banques, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui ont commencé à les réduire à la faveur de meilleures conditions économiques.

La deuxième banque de la zone euro par la capitalisation boursière a affiché un bénéfice net de 2,28 milliards d'euros pour la période allant d'octobre à décembre, contre 277 millions d'euros réalisé au cours du même trimestre en 2020, marqué par des centaines de millions d'euros de charges de restructuration.

"Dans l'ensemble de nos régions et de nos activités, nous enregistrons une croissance solide et constante de notre chiffre d'affaires, les États-Unis et le Royaume-Uni étant les plus performants en 2021, tandis que le Brésil et le Chili sont les banques les plus rentables de leur groupe de référence", a déclaré la présidente exécutive de Santander, Ana Botin, dans un communiqué.

Ce résultat, en ligne avec les prévisions des analystes interrogés par Reuters, reste toutefois inférieur à celui enregistré avant la pandémie: le bénéfice net avait atteint 2,78 milliards au quatrième trimestre 2019 à la faveur d'une plus-value de plus de 700 millions d'euros.

(Reportage Jesús Aguado ; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)