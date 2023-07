Santander affiche un bénéfice en hausse de 14% au 2e trimestre

MADRID (Reuters) - Le groupe bancaire espagnol Santander a fait état mercredi d'une hausse de 14% de son bénéfice net au second trimestre, les taux d'intérêt en Europe, principalement en Espagne, ayant compensé l'augmentation des provisions et des charges non récurrentes en Pologne et au Brésil.