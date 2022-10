Sans trop se mouiller, Bruxelles plaide pour une meilleure qualité de l'air et de l'eau

La Commission européenne a dévoilé ses pistes pour améliorer la qualité de l'air et de l’eau. Mais le manque d’ambition de l’institution est d’ores et déjà pointé du doigt. Et pour cause : les nouvelles normes proposées par l’exécutif européen pour garantir une meilleure qualité de l’air sont moins strictes que celles de l’OMS.