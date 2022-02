Sans SWIFT, les exportations de matières premières russes vont souffrir

LONDRES (Reuters) - Du pétrole aux métaux en passant par les céréales, les exportations russes de matières premières seront lourdement handicapées par les nouvelles sanctions occidentales, ce qui pénalisera l'activité économique en Russie mais risque aussi de favoriser l'inflation à l'ouest, expliquent négociants et analystes.

Les Etats-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon entre autres ont annoncé samedi qu'ils allaient couper l'accès d'une partie des banques russes au système international de paiement SWIFT dans le cadre des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Moscou.

Ces sanctions, qui prévoient aussi de priver la banque centrale russe d'une partie de ses importantes réserves internationales de devises, doivent être mises en oeuvre dans les tout prochains jours mais certaines exemptions pourraient s'appliquer à l'énergie.

"Même si on essaie d'exempter les transactions énergétiques, SWIFT peut encore perturber fortement les flux commerciaux d'énergie à court terme, au moins le temps que les acheteurs basculent sur des systèmes alternatifs, comme Telex ou d'autres", explique Amrita Sen, d'Energy Aspects.

"Pour d'autres matières premières, je ne vois pas comment les transactions pourront continuer sans exemptions", ajoute-t-elle.

SWIFT, l'acronyme de "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (Société de télécommunications financières interbancaires mondiales en français), est une messagerie sécurisée qui facilite et accélère les paiements transfrontaliers afin de fluidifier les échanges internationaux.

Il est utilisé pour le transfert de plusieurs milliers de milliards de dollars chaque année et est devenu le principal rouage du financement du commerce international.

La Russie produit 10% du pétrole consommé dans le monde et fournit 40% du gaz utilisé en Europe. Elle est aussi le premier exportateur mondial de céréales et d'engrais, le premier producteur de nickel et de palladium, le troisième exportateur de charbon et d'acier et le cinquième exportateur de bois.

L'exclusion du système SWIFT de la onzième économie mondiale, qui fournit le sixième de l'ensemble des matières premières de la planète, est donc sans précédent depuis le début de la mondialisation des échanges.

LA CHINE, UNE ALTERNATIVE LIMITÉE POUR MOSCOU

Au moins dix traders spécialisés dans le pétrole et les matières premières, qui ont parlé à Reuters en requérant l'anonymat, ont déclaré que les flux de matières premières russes vers l'Occident seraient fortement perturbés voire totalement interrompus pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, le temps de mettre au clair les éventuelles exemptions.

"On pourra encore utiliser certains systèmes internes de banques internationales disposant d'une présence en Russie mais ce sera sûrement le bazar", prévient un banquier d'un grand groupe financier occidental exposé au marché russe, qui a lui aussi requis l'anonymat en arguant du caractère sensible du dossier.

Certains traders expliquent que des banques russes, comme Sourgoutneftegasbank, ne figurent pour l'instant pas sur la liste des sanctions et pourraient donc continuer de traiter des transactions en dollars mais ajoutent qu'il faudra du temps pour que ces changements soient effectifs.

"Il est clair que beaucoup d'entreprises vont considérer que le pétrole russe est sanctionné et qu'elles n'y toucheront pas, même si c'est autorisé", a dit un haut responsable d'un important négociant en pétrole occidental qui a requis l'anonymat.

"Il semble donc que la douleur sera maximale pendant les deux ou trois prochains jours, le temps que les gens fassent le point sur les circuits qui restent ouverts", a-t-il ajouté.

Les flux d'énergie et de matières premières russes vers l'Asie, et particulièrement la Chine, devraient en revanche se poursuivre.

La Chine et la Russie ont en effet développé des circuits alternatifs à SWIFT, Pékin encourageant le recours à son propre système, CIPS (système de paiement interbancaire transfrontalier) et Moscou disposant de sa propre messagerie interbancaire, SPFS.

Des responsables russes ont déclaré que leur pays pouvaient dérouter ses exportations vers la Chine dans le cas où les flux vers les pays occidentaux seraient perturbés. Mais des analystes estiment qu'une telle déviation ne pourrait pas fonctionner pour le gaz et que la capacité de Pékin à prendre livraison de volumes supplémentaires de pétrole est limitée.

(Reportage Dmitry Zhdannikov, version française Marc Angrand)