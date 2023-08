Sans Safran et Thales, comment Moscou est parvenu à «russifier» son avion régional

C’est sur un tarmac détrempé que l’appareil à peine sorti d’usine, comme en témoigne l’absence de peinture, a effectué ses premiers tests de stabilité au sol. Un moment historique pour le groupe aéronautique russe OAK (UAC, en anglais), qui a fait l’objet d’une vidéo sur Telegram, diffusée mercredi 23 août : l’avion régional dénommé SJ-100 depuis cet été, auparavant connu sous le nom de Soukhoï SuperJet 100 (SSJ-100), est en piste pour devenir un appareil 100% russe, et ce malgré les sanctions occidentales et l’abandon des liens avec les industriels étrangers qui participaient à ce projet, et en particulier le français Safran.

