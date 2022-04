Sans la Russie, quel avenir pour Renault?

L’euphorie des résultats financiers paraît bien lointaine. Les spéculations vont bon train sur l’avenir de Renault depuis que le groupe français a décidé de suspendre ses activités industrielles en Russie, son deuxième plus gros marché. Poids plume en Bourse, le constructeur automobile a vu son action chuter de plus de 15% entre le début de la guerre en Ukraine et le 5 avril. Ce déclin soulève de nombreuses questions sur la stabilité de l’entreprise et sa capacité à financer de nouveaux projets.

Scénario impensable en février, l’abandon de la coentreprise Avtovaz fait désormais partie des options sur la table. La porte de sortie ressemble plutôt à un casse-tête… À qui revendre la participation dans Avtovaz? Comment éviter la catastrophe d’une expropriation? Que faire de l’usine de Moscou, qui ne fait pas partie de la coentreprise? Renault gère le dossier en toute discrétion, mais plusieurs observateurs peinent encore à croire que le constructeur puisse se retirer du marché russe.

Un marché difficile à abandonner

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]