Sans-faute pour le Brésil, le Canada et la Serbie au TQO de basket, la Slovénie démarre par une victoire

Leonardo Meindl et le Brésil n'ont eu aucun mal à se défaire de la Croatie./Photo prise le 30 juin 2021/REUTERS/Antonio Bronic

Si les fans de la balle orange sont plus attirés par les playoffs NBA en ce moment, les Jeux Olympiques battent déjà leur plein à un peu plus de 20 jours du lancement de la compétition. En effet, certaines nations sont en plein tournoi de qualification olympique (TQO). Déjà victorieux dans la nuit de mardi à mercredi, la Canada a récidivé ce soir en s'imposant contre la Chine grâce à son duo Wiggins-Barrett (36 points à eux deux). Le Brésil et la Serbie peuvent aussi se targuer d'avoir remporté leurs deux matchs de groupe en attendant les demi-finales du TQO. Brésiliens et Serbes ont respectivement battu la Croatie et les Philippines aujourd'hui. Avec 13 points, 6 rebonds et 9 passes de Luka Doncic, la Slovénie a quant à elle bien démarré son tournoi préliminaire pour les JO de Tokyo en prenant le dessus sur l'Angola avant d'affronter la Pologne jeudi. Tous vainqueurs aujourd'hui, la Turquie, le Mexique et le Venezuela devraient également voir les demies des qualifications.