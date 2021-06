Sans faute pour la Belgique, la Finlande éliminée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Maxim Shemetov Romelu Lukaku a inscrit son 3e but dans cet Euro /Photo prise le 21 juin 2021/REUTERS/Maxim Shemetov

La Belgique termine cette première phase de cet Euro par une nouvelle victoire, la troisième en trois matchs. Les Diables rouges se sont en effet imposés 2-0 face à la Finlande à Saint-Pétersbourg et terminent donc à la première place du groupe B. La première période fut assez terne avec très peu de situations dangereuses. C'est en fin de match que la décision s'est faite. Les Finlandais ont cédé physiquement au fur et à mesure de la rencontre, à l'image de l'ouverture du score belge consécutive à une tête de Vermaelen que Hradecky poussa dans ses propres filets (74e). Quelques minutes plus tard, Romelu Lukaku se chargea de clôturer la marque (81e). Avec ce nouveau but, il rejoint Cristiano Ronaldo, Patrick Schick et Georginio Wijnaldum en tête du classement des buteurs avec 3 réalisations. Troisième du groupe B avec 3 points, la Finlande ne verra malheureusement pas la suite de la compétition.