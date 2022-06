Sanofi, Valneva... Les vaccins anti-Covid-19 français manquent toujours au rappel

Le second semestre 2022 se profile déjà, mais aucun vaccin tricolore contre le Covid-19 n’est encore disponible. Alors que Sanofi et Valneva, les deux laboratoires les plus avancés dans le développement d’un vaccin, envisageaient des mises sur le marché dès le printemps, le suspense perdure. Valneva enchaîne les déconvenues et envoie des signaux de plus en plus pessimistes sur l’avenir de son vaccin. Sanofi ne se semble pas s’affoler et se prépare à trouver une place pour son produit dans les campagnes de rappel

Les signaux sont de plus en plus négatifs du côté du laboratoire franco-autrichien. Le soir du 10 juin 2022, Valneva a publié un communiqué alarmant sur l’avenir de son vaccin VLA2001, soulignant que « les indications de volumes préliminaires et non définitives reçues de la Commission ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme de vaccin contre la Covid-19 de Valneva. Cela entraverait également le développement futur du programme au-delà du profil de produit actuel ».

