Sanofi, Valneva et les autres... L’an 2 des vaccins contre le Covid-19 sera-t-il plus tricolore ?

Dans la course aux vaccins contre le Covid, les acteurs français de la pharma ont perdu le premier round. En s’appuyant sur les technologies à ARN messager (ARNm), des concurrents américains (Moderna et Pfizer) et allemand (BioNTech) ont marqué les premiers points, suivis par des tenants britannique (AstraZeneca avec l’université d’Oxford) et américain (Johnson & Johnson) des technologies vaccinales à adénovirus. Avec une plateforme plus éprouvée, mais nécessitant davantage de temps pour la mise au point et la production, Sanofi serait entré sur le ring dès la mi-2021 sans une erreur de formulation.