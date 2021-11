Sanofi s'associe avec Baidu pour le développement de vaccins et de thérapies à base d'ARNm

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Florence Lo Le géant chinois de l'internet Baidu Inc a annoncé lundi avoir accordé une licence à Sanofi SA pour l'utilisation de son algorithme de séquençage d'ARN messager (ARNm) qui servira au groupe français pour le développement de vaccins et de produits thérapeutiques. /Photo prise le 23 avril 2021/REUTERS/Florence Lo

Baidu, qui signe ainsi son premier accord commercial avec un grand groupe pharmaceutique, recevra des paiements d'étape lorsqu'un traitement ou un vaccin candidat à base d'ARNm découvert par Sanofi à l'aide de l'algorithme sera soumis à des essais cliniques, a déclaré Huang Liang, un scientifique de Baidu et dirigeant du projet.

"Le fait que cet accord comprenne des paiements d'étape montre que [Sanofi] a une grande confiance dans le fait de faire entrer les candidats développés avec l'algorithme de Baidu dans des essais cliniques et sur le marché", a confié le scientifique à Reuters, refusant par ailleurs de divulguer le montant de l'accord.

Avant la pandémie, Sanofi faisait figure de leader mondial en matière de fabrication de vaccins mais le groupe français a été supplanté par ses concurrents BioNTech/Pfizer et Moderna dans la course pour le développement d'un vaccin à ARNm contre le COVID-19.

Sanofi s'est finalement retiré de la course en septembre dernier, préférant se concentrer sur le développement d'un vaccin anti-COVID-19 via une approche plus conventionnelle à base de protéines, en collaboration avec GlaxoSmithKline.

Le groupe français a confié qu'il concentrera ses ressources en ARNm pour la recherche vaccinale et thérapeutique destinée à d'autres maladies infectieuses.

L'algorithme de Baidu est conçu pour fournir un plus grand nombre de séquences d'ARNm optimisées et les premières indications tendent à montrer qu'il pourrait être plus adapté que les algorithmes standard au développement de vaccins et de médicaments thérapeutiques, a souligné Huang Liang.

(Reportage Roxanne Liu et Ryan Woo; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)