Sanofi, Orange, Capgemini et Generali lancent leur incubateur e-santé Future4Care

Six mois après avoir dévoilé les contours du projet, Sanofi, Capgemini, Orange et Generali ont lancé officiellement le démarrage de leur société commune Future4Care (F4C), un incubateur et accélérateur de start-ups européennes de la e-santé. Avec l’ambition d’en faire "le plus grand écosystème d’innovation en e-santé en Europe", affirme Philippe Peyre, secrétaire général de Sanofi. Nommé président de F4C, il assure qu’il "existe en France et dans l’Union européenne toutes les compétences technologiques pour prendre un leadership dans le domaine de la e-santé, et d’être aussi compétitif qu’un hub comme celui de Boston Cambridge", aux Etats-Unis.