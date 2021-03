Sanofi loin d’être hors-jeu dans la course aux vaccins, selon le président France Olivier Bogillot

"Sanofi est le seul groupe au monde à avancer et à pouvoir sortir deux solutions vaccinales, avec simultanément de la production pour deux concurrents". C’est ce dont s’est félicité Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, dans le cadre d’une audition devant les commissions des affaires économiques et des affaires sociales du Sénat, le 17 mars. Audition qui a beaucoup porté sur la place du laboratoire pharmaceutique français dans la course au vaccin anti-Covid, et surtout sur son absence actuelle sur le podium.