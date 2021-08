Sanofi livre de premiers vaccins anti-Covid à Pfizer/BioNTech et avance sur ses différentes productions

15 jours gratuits et sans engagement

"Les premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech sont parties de Francfort et ont été envoyées chez BioNTech", confirme un porte-parole de Sanofi à L'Usine Nouvelle. Le laboratoire français est ainsi au rendez-vous des engagements pris en début d’année pour aider à la production du vaccin anti-Covid phare, depuis son complexe de Francfort, en Allemagne. Ces premières doses déjà livrées ces derniers jours devraient être distribuées dans l’Union européenne prochainement, avant la fin de l’été assure-t-on chez Sanofi, une fois approuvées par le laboratoire BioNTech et les autorités sanitaires. Ces premières libérations de doses sont le sommet de l’iceberg. Des centaines de millions sont en production dans plusieurs usines de Sanofi en Europe et aux Etats-Unis, le laboratoire français étant le seul groupe pharmaceutique au monde à produire pour ses concurrents ainsi que pour lui-même.