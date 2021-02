Sanofi lance avec GSK l'étude de phase II de leur vaccin anti-Covid, après avoir "tiré les leçons" de leur contretemps

Sanofi et son partenaire britannique GSK ont annoncé lundi 22 février le lancement de la nouvelle étude de phase II concernant leur vaccin contre le COVID-19, après une première étude clinique - c'est à dire de tests sur l'homme - qui avait donné des résultats insuffisants chez les personnes les plus âgées.

En décembre, lors de l'étude initiale de phase I/II, pour les participants âgés de 18 à 49 ans, la réponse immunitaire était « comparable à celle des patients qui se sont rétablis d’une infection Covid-19 », avec des taux d'apparition d'anticorps neutralisants chez 89,6% des participants. En revanche, les données affichaient une réponse plus faible pour les personnes plus âgées, avec 85% pour les participants de plus de 50 ans et seulement 62,5% pour les plus de 60 ans. La cause proviendrait d’une formulation jugée sous-optimale d’antigène. Ce qui a donc conduit Sanofi à revoir sa copie.

Tirer les leçons de la précédente étude

"Ces dernières semaines, nos équipes se sont employées à affiner la formulation d’antigènes de notre vaccin à protéine recombinante, sur la base des leçons tirées de notre étude initiale de phase I/II", a indiqué Thomas Triomphe, vice-Président Exécutif et Responsable de Sanofi Pasteur. "Nous avons confiance dans le solide potentiel de notre candidat-vaccin et les dernières données précliniques que nous avons obtenues sont très encourageantes", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Cette nouvelle étude de phase II est une étude de recherche de dose multicentrique, randomisée, en double aveugle, menée chez des adultes de 18 ans et plus dans le but d’évaluer la tolérance, la réactogénicité et l’immunogénicité de deux injections administrées à 21 jours d’intervalle, précise Sanofi dans son communiqué. Un nombre équivalent d’adultes âgés de 18 à 59 ans et d’adultes de plus de 60 ans seront recrutés dans l’étude. Trois doses différentes d’antigènes combinées à une dose fixe d’adjuvant seront évaluées auprès d’une population totale de 720 volontaires, recrutés aux États-Unis, au Honduras et au Panama. Les résultats de l’étude de phase II serviront à établir le protocole de l’étude de phase III."

En attendant son vaccin, un coup de main aux concurrents

Si les résultats sont positifs, l’essai de phase III devrait débuter au deuxième trimestre de 2021 et la disponibilité du vaccin est attendue au quatrième trimestre de 2021, indique Sanofi. Des recherches parallèles sur les nouveaux variants du SARS-CoV-2 sont en cours.

En parallèle, en attendant de pouvoir fournir son propre vaccin, Sanofi apporte son concours dans la production des vaccins anti-Covid de ses concurrents: celui de Pfizer-BioNTech grâce à un site de production en Allemagne, et celui de J&J grâce à son immense site de production dédié aux vaccins de Marcy L'Etoile (Rhône), a-t-il annoncé également le 22 février.

