Sanofi fait évoluer son comité exécutif

Il y a du changement à la tête de Sanofi. Le laboratoire français a en effet annoncé plusieurs nominations au sein de son comité exécutif : un nouveau responsable R&D, une responsable Business operations et un nouveau chief digital officer. Houman Ashrafian est nommé vice-président exécutif et responsable R&D. Il prendra ses fonctions le 11 septembre 2023. Depuis février, le laboratoire français cherchait un remplaçant à John Reed, qui avait quitté son poste pour rejoindre J&J.

Houman Ashrafian exerçait auparavant les fonctions de directeur associé de la plateforme d’investissements SV Health Investors. H. Ashrafian a également co-fondé et dirigé plusieurs biotechs comme Alchemab Therapeutics ou encore Mestag Therapeutics, et a été vice-président et responsable du groupe Sciences cliniques du laboratoire belge UCB. À compter du 1er octobre 2023.

Madeleine Roach deviendra responsable Business operations. A ce titre, elle sera ne charge de la croissance des activités et des investissements de Sanofi dans la recherche scientifique. M. Roach a rejoint Sanofi en 2022 au poste de responsable, Audit interne et Gestion des risques après avoir exercé des fonctions à responsabilités chez AstraZeneca.

Sanofi change également de chief digital officer, avec le recrutement d’Emmanuel Frenehard. Il a occupé pendant vingt ans des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises et a rejoint Sanofi il y a trois ans au poste de responsable Monde, digital.

Départ de Bill Sibold, le directeur Médecine de spécialités de Sanofi

Enfin, Brian Foard dirigera l’entité Médecine de spécialités par intérim, avec effet immédiat, suite au départ de Bill Sibold, qui quitte Sanofi pour poursuivre une opportunité externe. Une procédure de recrutement interne et externe a été lancée pour identifier un successeur à Bill Sibold.

« Ces nominations, qui résultent d’un équilibre harmonieux entre les promotions internes et le recrutement externe, permettent d’intégrer à Sanofi trois personnalités hautement qualifiées, porteuses d’un regard neuf et d’une expertise de tout premier ordre dans leur domaine respectif. (…) Dans le domaine scientifique, nous avons pour ambition stratégique de développer des médicaments et des vaccins que seront les premiers ou les meilleurs de leur classe afin de nourrir la croissance de notre entreprise au cours des années à venir », a commenté Paul Hudson, le directeur général de Sanofi.