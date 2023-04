Sanofi et Haleon s’intéressent aux bouteilles en papier

Il y a tout juste un mois, PulPac, l’inventeur du procédé de moulage à sec de la cellulose, annonçait la création, avec PA Consulting, d’un « collectif » visant à mettre au point un contenant pour produits liquides à base de cette fibre renouvelable. Les deux premiers adhérents viennent de se manifester. Il s’agit de deux géants des produits de la santé, le groupe français Sanofi, présent dans la pharmacie et les vaccins, et le britannique Haleon, issu d’un spin-off de GSK en 2022, qui est propriétaire, entre autres, des marques Actifed, Nicorette et Advil. Ces deux entreprises collaboreront avec PulPac pour étudier la faisabilité de bouteilles à base de cellulose comme alternatives aux plastiques traditionnels pour le conditionnement de médicaments pour le grand public.

