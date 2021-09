Sanofi arrête le développement de son vaccin contre le Covid-19 à ARN messager

Revirement de situation plus qu'inattendu pour Sanofi. Le géant français a annoncé mardi 27 septembre l'arrêt du développement de son vaccin contre le Covid-19 à ARN messager. Le laboratoire pharmaceutique estime que ce vaccin arriverait trop tard sur le marché, alors que ceux élaborés par l'alliance Pfizer-BioNTech et par Moderna ont déjà pris une avance considérable, en utilisant la même technologie. Plus de six milliards de doses de vaccin anti-Covid ont déjà été administrées à travers le monde, et douze milliards devraient avoir été produites au total d'ici à la fin de l'année 2021.