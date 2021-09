Sandrine Ledru (Plastic Omnium IES) : et 1, et 2, et 3... et 4.0 !

Son job chez de Plastic Omnium ? Faire entrer dans l’industrie 4.0 pas moins de 65 usines et centres logistiques répartis sur toute la planète de la division Intelligent exterior systems (IES). Tout au long de sa carrière, elle a mis le numérique au cœur de la stratégie d’entreprise. À 22 ans, diplômée de l’École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, elle crée le cabinet de conseil en gestion et informatique Infogest France, marchant sur les traces de son père, chef d’une entreprise de maintenance électrique. En 1999, elle rejoint PM Conseil où elle s’occupe du client GlaxoSmithKline. “Cette expérience m’a permis d’exprimer toute ma personnalité et d’apprendre l’alpha et l’oméga de la gestion de projet”, affirme-t-elle.