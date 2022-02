Sanction de 300 millions d'euros contre EDF pour abus de position dominante

Et une mauvaise nouvelle de plus pour EDF. Alors que des problèmes de corrosion sur la tuyauterie de circuit primaire de plusieurs réacteurs ont récemment obligé l'entreprise à revoir à la baisse ses prévisions de production nucléaire pour 2022 et 2023, l'Autorité de la concurrence lui a infligé mardi 22 février une amende de 300 millions d'euros. Saisie à la suite d'une plainte d'Engie, elle reprochait à EDF et à plusieurs de ses filiales d'avoir « exploité [leur] statut d'opérateur du TRV (tarif réglementé de vente) électricité dans une logique de conquête commerciale » lors de la période d'ouverture à la concurrence du secteur.

Augmentation de capital

De 2004 à 2021, EDF a ainsi « exploité abusivement » des fichiers clients constitués dans le cadre de sa mission de service public de l’électricité, dans le but de proposer aux consommateurs des offres en gaz, électricité et autres services énergétiques. Une pratique qui a contribué « à conforter la position d’EDF dans l'ensemble du secteur de l'énergie et à retarder le développement de fournisseurs alternatifs », est-il précisé. Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence ajoute que le groupe est également sanctionné pour avoir aussi utilisé les infrastructures commerciales normalement dédiées à la gestion des contrats à tarif réglementé afin de développer les ventes de ses offres de marché.

De son côté, EDF a indiqué prendre « acte de la décision ». L'entreprise avait déjà inclus dans ses comptes 2021 le montant de la sanction, qui a fait l'objet d'une négociation. Pour tenter de rassurer les marchés financiers, le groupe va par ailleurs réaliser une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, souscrite à hauteur de 2,1 milliards par l'Etat.

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)