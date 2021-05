Samsung relève ses investissements dans ses puces à 150 milliards de dollars d’ici 2030

Samsung Electronics accélère la course dans les puces. Sur fond de pénurie, le géant coréen de l’électronique, numéro deux mondial des semi-conducteurs derrière Intel et leader des mémoires, a annoncé le 13 mai 2021 relever son plan décennal d’investissement dans ses activités de circuits logiques et fonderie de puces à 150 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui représente 33 milliards de dollars de plus par rapport au plan initial annoncé en avril 2019.