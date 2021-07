Samsung pourrait capter la moitié des ventes de téléviseurs QNED en 2021

15 jours gratuits et sans engagement

La bataille des téléviseurs QNED commence pour de bon. Après Samsung et TCL, LG débute la commercialisation à l’international de cette nouvelle technologie haut de gamme de téléviseurs, avec trois postes de 65, 75 et 86 pouces. En France, ils sont positionnés sur des fourchettes de prix allant de 2 500 à 10 000 euros en fonction de la taille et la résolution (4K ou 8K).