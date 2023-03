Samsung et TSMC sommés de choisir entre les Etats-Unis et la Chine

Promulgué à l’été 2022, le plan Chips Act for America prévoit un soutien fédéral de 52 milliards de dollars à la production et la recherche dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis : 29 milliards de dollars aux technologies avancées, 10 milliards aux technologies matures et 13 milliards à la recherche et à l’écosystème associé (matériaux, produits chimiques, logiciels de CAO, équipements de production…). Le gouvernement américain espère qu'il suscite des projets d'investissements privés de plus de 500 milliards de dollars.

Pas de nouvelles megafabs en Chine pendant 10 ans

