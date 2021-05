Samsung en embuscade pour débouler sur le marché des téléviseurs Oled

15 jours gratuits et sans engagement

La télévision Oled est peut-être à l’aube d’un tournant majeur. Selon des informations insistantes recueillies dans la chaîne logistique et relayées par plusieurs médias sud-coréens dont MTN, Samsung se préparait à débouler sur le marché en 2022…avec, situation pour le moins cocasse, des écrans Oled de son frère-ennemi LG. Un projet qui a du sens selon Paul Gray, analyste au cabinet Omdia. «Samsung a toujours couvert ses paris sur les grands choix technologiques comme par exemple dans les technologies micro-LED et QD-OLED, et un virage vers la technologie White Oled d’écran à Oled blanches semble très pragmatique, compte tenu de la position actuelle de la marque?, écrit-il sur le blog du cabinet.