Salon de l'auto de Munich, sièges du TGV du futur, Canadair made in France… Les cinq images de la semaine

Les constructeurs asiatiques à l’assaut du salon de l’auto de Munich

Les marques chinoises étaient présentes en nombre au salon de l’automobile de Munich (Allemagne). Du 5 au 10 septembre, BYD, Xpeng, Nio, Leapmotor ou encore Seres ont exposé, notamment, leurs modèles électriques. La Chine étant le premier marché de véhicules électriques à batteries grâce à de nombreuses subventions publiques, les constructeurs européens craignent que les groupes chinois ne s’imposent sur le Vieux continent. Plusieurs d’entre eux, dont Stellantis, déplorent la décision de l’Union européenne d’interdire la vente de véhicules thermiques en 2035, qui «a déroulé le tapis rouge aux constructeurs chinois».

La SNCF lève le voile sur les sièges du TGV M

On en sait un peu plus sur le TGV du futur. La SNCF a dévoilé mercredi 6 septembre les sièges qui équiperont le futur TGV M, livré par Alstom dès 2025. Bleues en seconde classe et rouges en première, ces assises flambant neuves ont nécessité cinq ans de travail. Leur têtière est réglable et elles sont toutes équipées de prises électriques, d’une liseuse, d’une tablette et d’un vide-poche. Recyclable à 98%, les sièges ont été conçus à partir de 20% de matériaux recyclés. La SNCF promet une assise plus douce et un espace pour les jambes plus important.

Essai de mise à feu réussi pour Ariane 6

Ariane 6 va-t-elle décoller dans un futur proche ? La fusée européenne, qui devait effectuer son premier vol en 2020, cumule les retards. Heureusement, mardi 5 septembre, elle a passé avec brio son premier test de mise à feu complet à Kourou (Guyane). Le 18 juillet dernier, le retrait du portique mobile, le remplissage en hydrogène (-253° Celsius) et en oxygène (-183° Celsius) des réservoirs de l’étage principal et de l’étage supérieur du lanceur avaient été effectués avec succès. Il ne manquait plus qu’un court allumage du moteur Vulcain 2.1. C’est aujourd’hui chose faite. Le 3 octobre prochain, les équipes de l’ESA, du CNES et d’ArianeGroup effectueront un test à feu de longue durée de l’étage principal, lors duquel Vulcain 2.1 sera allumé pendant huit minutes.

Un Canadair made in France en développement

Les incendies se multiplient mais le nombre d’engins bombardiers d’eau disponible se réduit. Partie de ce constat, la start-up girondine Hynaero a révélé cet été le Frégate-F100, son projet de Canadair tricolore. La jeune pousse compte effectuer les essais en vol dès 2028 et commercialiser l’avion entre 2031 et 2032. Ensuite, au cours des trois premières années, Hynaero ambitionne de livrer deux à trois appareils par an avant de monter en cadence et d’atteindre une production annuelle de dix appareils d’ici 2035. Pour cela, Hynaero doit rassembler des fonds. Elle estime que la mise au point du Frégate-F100 nécessitera un investissement de 900 millions d’euros.

Une canalisation de gaz en bois recyclé à Clermont-Ferrand

Ce tuyau serait une première mondiale selon GRDF. L’opérateur du réseau de distribution de gaz a présenté mardi 5 septembre à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) une canalisation en bois recyclé. Selon lui, sa durée de vie serait équivalente à celle du réseau actuel, dont la majeure partie est en polyéthylène d’origine fossile. GRDF compte déployer dans un premier temps 1 000 mètres de tuyaux biosourcés à Clermont-Ferrand qui transporteront du gaz renouvelable. Problème, ces canalisations coûtent deux fois plus cher que les tuyaux classiques. Le remplacement complet de ces derniers à l’échelle de l’Hexagone n’est donc pas pour tout de suite.