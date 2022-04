Salesforce investit 3 milliards en France, Eastman choisit la Normandie, nouvelle usine Soitec... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Salesforce compte investir 3,1 milliards d’euros en cinq ans en France

Le groupe américain du numérique Salesforce, numéro un mondial de la gestion de la relation client, prévoit d’investir 3,1 milliards d’euros en cinq ans en France, annonce-t-il ce 30 mars 2022. C'est davantage que ses engagements précédents.

Soitec lance la construction de son usine de substrats de carbure de silicium à Bernin

Sur son site industriel en Isère, Soitec donne le jeudi 31 mars le coup d’envoi officiel de la construction de son usine Bernin 4 de substrats de carbure de silicium. Avec cette nouvelle activité, l’ambition de l’ETI iséroise est de construire une success story dans les véhicules électriques, comme elle a su le faire dans les smartphones avec ses substrats de silicium sur isolant.

Eastman choisit la Normandie pour implanter son usine de recyclage moléculaire de plastiques

Le chimiste américain Eastman veut construire sa future usine de recyclage moléculaire à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. Sur place, Eastman y trouverait suffisamment de ressources de déchets polyester, les infrastructures idéales, et la main d’œuvre qualifiée.

Carrefour veut installer plus de 700 stations de recharge électrique en France d'ici 2025

Carrefour a annoncé mercredi 30 mars vouloir installer plus de 700 stations de recharge pour véhicules électriques et 5.000 points de recharge dans ses hypermarchés et supermarchés Carrefour Market en France d'ici 2025. Bonne nouvelle alors que la France manque encore d'infrastructures de recharge.

Veolia et Waga Energy démarrent le plus gros site de biométhane de France à Claye-Souilly

En partenariat avec Waga Energy, Veolia démarre ce 31 mars, sur son site d’enfouissement de déchets de Claye-Souilly (Seine-et-Marne), la plus importante unité de production de biométhane en France à ce jour.

Deepki lève 150 millions d'euros pour améliorer la performance énergétique de l'immobilier

La start-up parisienne Deepki édite un logiciel pour réaliser des audits énergétiques dans le secteur de l'immobilier. Elle vient de lever 150 millions d'euros pour continuer à se déployer et mettre le cap sur les Etats-Unis en y ouvrant un bureau. Des recrutements sont également prévus.

L'allemand Kronos Solar lance son plus gros projet de parc photovoltaïque en France, dans le Cher

Déjà présent en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, le bavarois Kronos Solar multiplie les projets en France, dont un immense parc de 31 hectares d'un seul tenant à Charenton-du-Cher. Il investit 19 millions d'euros dans ce parc photovoltaïque au sol qui sera branché en 2024.