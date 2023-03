Sale temps pour les fabricants de puces mémoires

Le moral est au plus bas dans l’industrie des puces mémoires. Après un boom de deux ans, sur fond de pénurie et de flambée des prix, le marché a plongé en 2022 de 15,6% pour les mémoires Dram à 81 milliards de dollars, et de 12,5% pour les mémoires flash NAND à 60 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués à L’Usine Nouvelle par le cabinet TrendForce. Cela marque un retournement net après les bonds sur les deux mêmes créneaux de 41,6% et de 21,1% en 2021.

Ce marasme tient à l’effondrement des ventes de smartphones, PC et tablettes, qui absorbent le gros de la production de ces composants électroniques de base, alors que la demande dans les serveurs subit le ralentissement des investissements des entreprises et des fournisseurs de services internet et cloud dans leurs datacenters. La dégradation du contexte économique touche maintenant presque tous les débouchés, à l'exception de l'automobile et de l'industrie, qui restent favorablement portées par l'électrification et la montée du numérique.

Les cinq premiers fabricants pénalisés

[...]