Salaires des futurs ingénieurs, communications sécurisées de Thales, le naval et le Rafale à l'export, Liberty Steel... Les 5 articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : quels sont les meilleurs salaires à la sortie des écoles d'ingénieurs, Thales fournisseur privilégié des armées françaises en matière de communications sécurisées, les Rafale dynamisent les exportations françaises mais le naval représente plus de la moitié des commandes, Liberty Steel envisage de construire une usine de production d'acier à base d'hydrogène à Dunkerque (Nord), la Direction général de la concurrence et de la répression des fraudes distribue des amendes pour retards de paiement.