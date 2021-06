Sakkari élimine Swiatek, Gauff trop fébrile

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Dernière pensionnaire du Top 20 en lice, Maria Sakkari fait désormais office de favorite./Photo prise le 9 juin 2021/REUTERS/Benoit Tessier

Les derniers quarts de finale du tableau féminin de Roland-Garros ont eu lieu aujourd'hui. Iga Swiatek s'est inclinée face à Maria Sakkari 6-4 6-4 en 1h30 de match. Malgré un break d'entrée, la tenante du titre s'est tout de suite faite rejoindre par la Grecque qui a commencé à imposer sa puissance. La Polonaise a concédé la première manche et son engagement dès le début du deuxième set. Sakkari a tenu grâce à son service pour rallier la demi-finale, où elle affrontera Barbora Krejcikova. Après son quart de finale l'an passé, la Tchèque a décroché sa place dans le dernier carré en battant Coco Gauff 7-6(6) 6-3 en un peu moins de deux heures de jeu. Après un bon départ de la jeune américaine, cette dernière a montré trop de signes de nervosité et de frustration face au style sobre et efficace de son adversaire. Pour la deuxième fois dans l'ère Open, les quatre femmes restantes vont toutes disputer leur première demi-finale en Grand Chelem.