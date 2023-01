Saipol va moderniser son usine de Sète et accélérer sa diversification vers les énergies renouvelables

Le leader français de la transformation des graines oléagineuses, Saipol, va investir 60 millions d’euros en trois ans dans son usine du port de Sète (Hérault). Estimée à 30 millions d'euros, la première tranche de ce programme porte sur la rénovation de l’atelier d’extraction et du bassin de récupération des eaux, le démantèlement d’installations non utilisées et l’amélioration des infrastructures d’accueil du personnel et des sous-traitants. La deuxième, encore à l’étude, doit optimiser la production et accélérer la diversification vers les énergies renouvelables.

