Saipem plonge en Bourse, l'appel au marché déçoit

Saipem, en difficulté depuis plusieurs mois, a annoncé lundi que l'appel au marché lancé le mois dernier pour tenter de renforcer son bilan et de financer sa réorganisation lui avait permis de lever environ 1,395 milliard d'euros.

Ses deux principaux actionnaires, le pétrolier Eni et le groupe financier public CDP, qui possèdent 44% du capital au total, ont souscrit à l'opération à hauteur de leurs participations respectives.

Le syndicat bancaire chargé de l'opération s'était engagé à souscrire le solde de l'augmentation de capital si celle-ci n'était pas totalement couverte.

Mais un trader à Milan a déclaré que le montant des droits de souscription non exercés était sans doute plus important qu'attendu par les banques, ce qui implique un risque de voir celles-ci vendre dès que possible sur le marché une partie de leurs titres.

"Ni les investisseurs institutionnels ni les particuliers ne semblent avoir réellement confiance dans le redressement du groupe", a ajouté cet intervenant, qui a aussi évoqué la possibilité d'un retrait de la cote.

Marco Opipari, analyste de Bestinver, estime quant à lui dans une note que le cours de Saipem pourrait "converger vers le prix de souscription", soit 1,013 euro.

En milieu de journée, l'action Saipem perdait 32,94% à 2,5410 euros, après être tombée à 2,25 euros.

Au même moment à Paris, Technip Energies, l'un des principaux rivaux européens du groupe, cédait 10,93% à 10,67 euros.

