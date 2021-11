Saint-Gobain va investir 345 millions d'euros aux Etats-Unis

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Saint-Gobain Saint-Gobain ambitionne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Moins d'un mois après la présentation de son nouveau plan stratégique « Grow & Impact », Saint-Gobain passe à l'attaque. Le spécialiste des matériaux a en effet indiqué mercredi 3 novembre qu'il débourserait plus de 400 millions de dollars (environ 345 millions d'euros) pour augmenter ses capacités de production aux Etats-Unis. Etalé sur quatre ans, cet investissement concernera « quatre sites de production clés » en Californie et dans le sud-est du pays, qui produisent des toitures, des isolants et des plaques de plâtre.

De multiples rachats

« Les investissements cumulés permettront de réduire les déchets de plus de 50% et les émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux technologies existantes », assure le groupe français dans un communiqué. L'objectif est de « renforcer le leadership du groupe en Amérique du Nord et d'accélérer sa croissance » en développant sa gamme de construction légère, qui représente 45% des ventes de produits de construction dans la région.

Malgré la pénurie de matières premières, Saint-Gobain se montre particulièrement optimiste face à l'avenir. Le groupe, qui a généré plus de 10 milliards d'euros de chiffres d'affaires au troisième trimestre, possède un budget de 5 milliards d'euros pour sa croissance externe d'ici à 2025. Après avoir finalisé l'acquisition du chimiste français Chryso, expert en solutions pour décarboner ciment et béton, il a récemment racheté Impac, une entreprise mexicaine elle aussi spécialisée dans la chimie. De quoi l'aider à atteindre la neutralité carbone en 2050.