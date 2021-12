Saint-Gobain va acquérir l'américain GCP Applied Technologies pour 2 milliards d'euros

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GONZALO FUENTES Grâce à ce rachat, Saint-Gobain réalisera un chiffre d'affaires de quatre milliards d'euros dans la chimie de construction. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

Nouvelle acquisition majeure pour Saint-Gobain. Le géant des matériaux de construction a annoncé lundi 6 décembre avoir signé un accord afin de racheter l'américain GCP Applied Technologies, spécialisé dans la chimie de construction, pour un montant d'environ 2,3 milliards de dollars (environ 2 milliards d'euros). Une opération approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes et qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2022.

« Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction – avec un chiffre d’affaires total de plus de quatre milliards d'euros (contre trois milliards d'euros précédemment) – et renforce la stratégie du groupe en tant que leader mondial de la construction durable », précise le groupe dans un communiqué.

Compléter le rachat de Chryso

GCP Applied Technologies produit notamment des adjuvants pour béton, des additifs pour ciment et des solutions d’imperméabilisation pour les infrastructures, le commercial et le résidentiel. Il compte 50 usines de production dans 38 pays et emploie quelque 1 800 salariés.

Saint-Gobain considère ce rachat comme « l'étape suivante logique » après qu'il s'est emparé fin septembre du français Chryso, un autre poids lourd du secteur, pour 1,02 milliard d'euros. « GCP et Chryso [...] bénéficient d’empreintes géographiques très complémentaires, Chryso ayant des positions fortes principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et GCP en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine », détaille le groupe.

Avec Reuters (Matthieu Protard, rédigé par Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)