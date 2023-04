Saint-Gobain teste et valide l’utilisation d’hydrogène pour la production de verre plat

Saint-Gobain poursuit ses avancées pour une production de verre plat plus durable. Après avoir réussi une première fabrication zéro carbone en 2022 en France, le groupe français assure être le premier à avoir su utiliser de l’hydrogène dans le procédé. Lors d’une production test sur son float (unité de verre plat sur un bain d’étain en fusion) à Herzogenrath, en Allemagne, Saint-Gobain a alimenté le four en hydrogène, à hauteur d’un peu plus de 30%, pour la combustion, a-t-il annoncé le 30 mars 2023.

