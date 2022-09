Saint-Gobain se sépare de son activité Cristaux et Détecteurs et de plusieurs sites de transformation verrière

La réorganisation continue chez Saint-Gobain. Le géant tricolore a indiqué jeudi 1er septembre être entré en négociations exclusives avec un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie, afin de leur vendre son activité Cristaux et Détecteurs. Ces derniers lui ont soumis « une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains », a précisé le groupe dans un communiqué. Soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’autorisation des autorités réglementaires, la transaction devrait être effectuée au quatrième trimestre 2022.

820 salariés concernés

