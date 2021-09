Saint-Gobain se sépare de la verrerie Aurys, dans la Manche, et d’une autre en Allemagne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Valode&Pistre Saint-Gobain se détourne de la transformation mais pas de la fabrication de verre plat en France.

La transformation de Saint-Gobain se poursuit. Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation de portefeuille, destinée à accroître croissance et rentabilité, le groupe français annoncé mardi 31 août avoir cédé deux filiales de transformation du vitrage, dont une en France, la filiale Aurys à Carentan (Manche), et une seconde en Allemagne, la société GVG Deggendorf implantée en Bavière. Les deux activités sortant du périmètre regroupent un total de plus de 300 salariés et un chiffre d’affaires, chacune, de l’ordre de 20 millions d’euros pour l’année 2020. Les prix de cession n’ont pas été rendus publics.

25 ans au sein de Saint-Gobain

A Carentan, c’est une page d’un peu plus de 25 ans qui se tourne. Fondée au début des années 1970, la verrerie Aurys avait été acquise par Saint-Gobain en 1995. L’usine et la société sont spécialisées dans le façonnage et la transformation du verre plat. Selon une porte-parole de Saint-Gobain, l’entreprise produit et commercialise des "produits verriers pour l’aménagement intérieur et la décoration, tels que des portes, des parois de couche, des verres laqués et des miroirs". Au total, Aurys regroupe 145 salariés, un effectif qui a été réduit ces dernières années après quelques plans de restructuration.

Désormais, l’entreprise évoluera en solo, sous la houlette de Samir Bou-Obeid qui a été nommé PDG d’Aurys. Depuis 2018, cet ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris était vice-président performance céramiques et réfractaires du groupe. Auparavant, il avait officié comme directeur général de Saint-Gobain Glass France, entre 2010 et 2015, puis comme vice-président abrasifs et directeur Inde et Moyen-Orient.

Saint-Gobain toujours dans le verre plat en France

Cette cession ne désengage pas Saint-Gobain du verre plat en France. Si le groupe se détourne de l’activité de transformation dans l’Hexagone, il en continue la fabrication. Selon la direction de Saint-Gobain, trois usines de production de verre plat demeurent dans son périmètre en France. Elles sont implantées à Aniche, dans le Nord, à Thourotte, dans l’Oise, ainsi qu’à Salaise, en Isère, cette dernière étant gérée dans le cadre de la société Eurofloat, coentreprise avec Riou Flat Glass.

Outre-Rhin, la société GVG Deggendorf, de 165 salariés, est cédée à Arbonia, un groupe suisse de construction focalisé sur les solutions de climat intérieur, comme le chauffage, la ventilation et la climatisation, ainsi que sur le segment des portes intérieures en bois et en verre. Spécialisée dans le verre trempé, GVG Deggendorf fabrique des verres de sécurité utilisés dans les parois de douche et les balustrades de balcons et d’escaliers, selon Saint-Gobain.