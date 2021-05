Saint-Gobain s'apprête à racheter le fabricant de panneaux bois Panofrance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Philippe Bohlinger Saint-Gobain adapte son offre aux exigences de la nouvelle réglementation énergétique RE2020.

Les perspectives optimistes de la filière bois pour les années à venir poussent Saint-Gobain à investir. Le spécialiste français des matériaux de construction a annoncé mardi 11 mai être entré en négociations exclusives avec Chausson Matériaux (installé à Saint-Alban en Haute-Garonne), dans le but de lui racheter Panofrance, pour un montant encore inconnu.

Cette entreprise spécialisée dans le bois et les panneaux pour la construction et l’agencement, dont le siège est à Pacé (Ille-et-Vilaine), a réalisé 160 millions de chiffres d'affaires en 2020 et emploie plus de 600 salariés. Chez Saint-Gobain, elle entrerait en synergie avec Dispano, une filiale du groupe experte dans le négoce de produits bois et dérivés. Grâce à ses 46 points de vente répartis sur le territoire national, Dispano avait participé à hauteur de 380 millions d’euros au chiffre d'affaires de 38,1 milliards de Saint-Gobain en 2020. [...]