Saint-Gobain referme une année record en 2021 et se montre «très confiant» pour 2022

Profitabilité record, cours de bourse en progression de 64% sur un an, transformation culturelle et organisationnelle jugée réussie, Saint-Gobain a « le vent dans le dos », selon son directeur général, Benoit Bazin. Lors de ses vœux à la presse le 12 janvier, le dirigeant du géant français des matériaux et de la construction s’est félicité de l’exercice 2021, qu’il décrit comme « la meilleure année de l’histoire du groupe en termes de croissance et de résultats ». Les chiffres de l’année écoulée ne sont pas encore publics, il faudra attendre le 24 février prochain. Mais les résultats financiers trimestriels déjà égrenés ces derniers mois témoignaient d'une bonne performance.