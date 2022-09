Saint-Gobain produit du verre plat à zéro carbone

Une prouesse technologique unique au monde. C’est ainsi que Saint-Gobain a qualifié sa démonstration de production de verre plat zéro carbone. Précisément, le spécialiste français des matériaux a produit pendant une semaine, dans son usine d’Aniche (Nord), 2 000 tonnes de verre plat, soit l’équivalent de 100 000 fenêtres.

À la clé, « l’économie de 1 020 tonnes d’émissions de CO2 et de 2 400 tonnes de matières premières vierges », argue Maud Thuaudet, la directrice générale de l’activité vitrage de Saint-Gobain France. Le projet a utilisé comme seule matière première du calcin – 25 partenaires en France ont été mobilisés pour collecter et trier ce verre recyclé – et comme seules énergies du biogaz et de l’électricité certifiés totalement décarbonés.

