Saint-Gobain Pam poursuit ses recrutements et investit 100 millions d’euros en Lorraine

Après six années marquées par des pertes d’exploitation, synonymes d’activité partielle et de plans de départs volontaires, Saint-Gobain Pam Canalisation renoue avec la croissance. Cette filiale du groupe Saint-Gobain, basée à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), a signé courant novembre un partenariat avec le C2IME (Commissariat d'investissement à l'innovation et à la mobilisation économique), un outil économique de la région Grand-Est, visant à l’accompagner dans le recrutement de nouveaux profils. Après avoir embauché une centaine de personnes cette année, l’entreprise se prépare à un niveau de recrutement similaire en 2023, afin de compenser les départs en retraite.

[...]