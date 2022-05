Saint-Gobain en pleine ruée vers l’or dans la construction légère en Amérique du Nord

Le déploiement de Saint-Gobain outre-Atlantique commence à devenir imposant. En l’espace de trois ans, le groupe français de matériaux a signé trois grandes acquisitions : Continental Building Products, spécialiste américain de la plaque de plâtre en 2019, l’américain GCP Applied Technologies, focalisé sur les spécialités chimiques pour la construction, fin 2021, et désormais le canadien Kaycan, spécialiste des matériaux de construction d’extérieur. L’accord définitif d’acquisition, dévoilé le 31 mai 2022, porte sur une valeur de 928 millions de dollars américains, environ 860 millions d’euros. Cette troisième grande opération de croissance externe légèrement plus modeste que les deux premières, respectivement de 1,3 milliard d’euros et d’environ 2 milliards d’euros.

L'Amérique du Nord passée de 15% à 20% en trois ans dans les ventes de Saint-Gobain

