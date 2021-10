Saint-Gobain confiant dans son double potentiel de croissance et de durabilité

Optimisme et confiance règnent chez Saint-Gobain. En dépit d’un contexte de tensions sur les matières premières, qui semble plutôt l’épargner, et de hausses des coûts de l’énergie, qui l'affectent davantage, Saint-Gobain s’attend à une "très bonne année 2021", s’est satisfait Benoit Bazin, le directeur général, lors de la présentation du nouveau plan stratégique à cinq ans du groupe, le 7 octobre à Paris. Baptisé "Grow and impact", ce plan relève les objectifs financiers. Saint-Gobain vise, entre autres, une croissance organique de son chiffre d’affaires de 3% à 5% au lieu de "1,5% par an depuis une décennie", une marge opérationnelle de 9 à 11% et un retour sur les capitaux employés de 12% à 15%, alors que cet indicateur était "historiquement autour de 9%", commente Benoit Bazin. Ce qui doit permettre de mieux récompenser les actionnaires.