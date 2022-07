Saint-Gobain affiche un résultat d'exploitation record, convaincu de pouvoir compenser l'inflation

Première moitié d'année record pour Saint-Gobain. Son résultat d'exploitation a atteint un nouveau record au cours du premier semestre 2022, s'élevant à 2,80 milliards d'euros, en hausse de 13% par rapport à l'an dernier à taux de change constants. Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 25,5 milliards d'euros, au dessus des 25,2 milliards d'euros estimés par les analystes dans un consensus fourni par l'entreprise.

Le spécialiste des matériaux de construction ne voit pas la tendance s'inverser pour le reste de l'année, malgré les pénuries de matières première et la flambée des coûts de l'énergie. "Au cours des prochains trimestres, nous sommes prêts à nous adapter avec agilité aux conséquences de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, et de la situation géopolitique et énergétique en Europe", a déclaré dans un communiqué le directeur général, Benoît Bazin.

Saint-Gobain prévoit désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières de près de 3 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021, contre une précédente estimation de 2,5 milliards.

Bien que la hausse des prix des matières premières a provoqué une augmentation des coûts pour le secteur de la construction, Saint-Gobain a de nouveau confirmé sa capacité à compenser l'inflation par des hausses de prix.

L'entreprise, qui conçoit, fabrique et distribue des matériaux pour le marché du bâtiment et de l'industrie, a confirmé en juin sa perspective d'une "nouvelle hausse" de son résultat opérationnel cette année, après avoir atteint un record en 2021.

Avec Reuters (Alizée Degorce et Olivier Sorgho, version française Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard)