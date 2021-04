Saint-Gobain affiche des ventes en hausse, porté par la rénovation en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Saint-Gobain a affiché jeudi une hausse de ses ventes trimestrielles, soutenues en partie par l'intérêt croissant de ses clients européens pour la rénovation de leurs propriétés pendant les périodes de confinement liées à la pandémie. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

"Notre forte exposition au marché de la rénovation nous place dans une position idéale pour prendre une part significative (...) aux plans lancés en faveur de l'impérative transition énergétique", a indiqué le président-directeur général de l'entreprise Pierre-André de Chalendar, dont le mandat à la tête de l'entreprise doit prendre fin cet été.

La Commission européenne a lancé en octobre dernier une "stratégie pour une vague de rénovations" pour doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments dans l'Union d'ici 2030, qui pourrait être une opportunité à long-terme pour Saint-Gobain.

Le groupe industriel français a dit avoir également bénéficié d'une performance solide de ses activités de construction en Asie et sur le continent américain. Les deux régions ont en effet vu leurs économies rebondir plus rapidement qu'en Europe, qui constitue le plus grand marché du groupe.

Saint-Gobain, qui a enregistré des ventes en augmentation de 14,3% à 10,38 milliards d'euros sur le trimestre, a ainsi confirmé ses perspectives pour l'année 2021.

En février, il avait dit viser une forte progression de son résultat d'exploitation pour une amélioration de sa marge de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% publiés en 2018.

(Christian Lowe et Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)