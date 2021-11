Saint-Gobain acquiert deux usines au Kenya et à l’île Maurice

15 jours gratuits et sans engagement

Deux premières usines dans deux nouveaux pays. Via une double acquisition annoncée le 15 novembre, Saint-Gobain vient de s’établir industriellement au Kenya et à l’île Maurice, deux territoires en Afrique sur lesquels il ne produisait pas encore. La première acquisition concerne une production de plâtre, avec un projet d’extension d’usine pour la chimie de la construction, et la seconde porte sur une fabrication mauricienne de spécialités pour la construction.